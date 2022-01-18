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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كتاب "الصحة اختيار".. في معرض القاهرة الـ53

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار السعيد للنشر والتوزيع،  كتاب  "الصحة اختيار"،  لـ "محمود وحش"، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير الجاري بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

الكتاب بمثابة توجيه للقارئ عندما يقرر أن يبدأ علي الطريق الصحيح للحياة الصحية ويعالج الكثير من الخرافات الموجودة في مجال الرياضة والتغذية مروراً ببعض الإرشادات للحفاظ علي جسد متناسق وصحي.

ومن أجواء الكتاب:

"فشل بعض الناس حواليك في تجاربهم مش ضروري ان تجربتك انت كمان تفشل زيهم ،، كل تجربة وليها ظروفها الخاصة، بطلها المُميز والمختلف عن باقي الناس، احلم ، عافر، اتعب هتوصل لهدفك يوماً ما".

محمود وحش، حاصل على بكالريـوس تربية رياضية جامعة الزقازيق.

وتأتي دور المعرض هذا العام تحت شعار: "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، 

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.

دار السعيد للنشر والتوزيع كتاب الصحة اختيار محمود وحش معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس

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