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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

القضاء الليبي: نثمن التعاون مع مجلس الدولة امتدادا للعلاقات الأخوية مع مصر

صدى البلد

أعرب عضو المجلس الأعلى للقضاء الليبي المستشار ضو الغزوي، عن تقديره للتعاون المستمر مع مجلس الدولة المصري، امتدادا للعلاقات الأخوية المتميزة بين مصر وليبيا، مثنيا على الطفرة المتميزة في إنجاز القضايا داخل مجلس الدولة المصري، ورفع كفاءة أعضاء المجلس والتدريب والتأهيل المناسب للقضاة والقاضيات.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، للمستشار ضوء الغزوي عضو المجلس الأعلى للقضاء الليبي والوفد رفيع المستوى المرافق له، لتلقيهم الدورة التدريبية والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنظومة القضائية.
وتأتي زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى، في إطار مذكرة التفاهم المشترك الموقعة بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء بليبيا، والتي تستهدف تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات مجلس الدولة المصري في مجال الفتوى والقضاء الإداري.
وتضمن اللقاء عرضا مرئيا تناول نبذة تاريخية عن إنشاء مجلس الدولة، كما شملت الزيارة عرضا تفصيليا عن أصول صياغة الفتاوى القانونية، والإجراءات الواجب مراعاتها عند إعداد الفتوى والعناصر المكونة لها، وتفادي الأخطاء وبيان معايير وجودة الصياغة ومراحل الفتوى وأسسها والتفرقة بين الفتوى والحكم.
كما تناول اللقاء متابعة آخر مراحل ميكنة العمل القضائي واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل مجلس الدولة، بعد ضبط وتنظيم ملفات الحفظ الورقي في مجلس الدولة وإتمام الأرشفة الإلكترونية.
حضر اللقاء من الجانب الليبي السفير محمد عبد العالي مصباح سفير ليبيا لدى مصر، ووفد قضائي رفيع المستوى من المجلس الأعلى للقضاء الليبي، في ما حضر من الجانب المصري المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار طه كرسوع الأمين العام للمجلس وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.
 

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