عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية قبل مباراة السودان: نعرف قيمة قميص المنتخب.. ولا توجد مباريات سهلة

عمرو السولية
عمرو السولية

جدد عمرو السولية لاعب المنتخب الوطني تأكيده نيابة عن زملائه في منتخب مصر إصرارهم مع جهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني على بذل أقصى جهد لديهم لتحقيق هدف الفوز بكأس الأمم الأفريقية.


وقال السولية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم لتقديم مباراة مصر والسودان في ختام المجموعة الرابعة للبطولة، وحضره السولية رفقة كيروش المدير الفني إن مباراة السودان غدًا ليست سهلة ، ولم تعد هناك مباريات سهلة في البطولة، حتما سنلعب لتحقيق الفوز بها، مشيرًا إلى أنهم يمضون في البطولة خطوة خطوة. 

 ووعد عمرو السولية بتحسن الآداء بشكل تدريجي مع توالي المباريات، مضيفا أنه وكل زملائه يعلمون جيدا قيمة القميص الذي يرتدونه، ومن أجل ذلك سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق ما تتمناه جماهير الكرة المصرية وما يرضي طموحهم أيضا كلاعبين.

السولية المنتخب كيروش الأمم الأفريقية مباراة مصر والسودان

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بـ رفع مكافأة أطباء الامتياز

تطور خطير.. روسيا تبدأ إخلاء سفارتها وإجلاء دبلوماسييها في أوكرانيا

هل يجوز للزوجة احتساب نفقات البيت من زكاة مالها؟.. أستاذ شريعة يجيب

تعيين 30ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات.. و2700 جنيه الحد الأدنى للأجور

السعيد: نستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي

السيسي يوجه بـ اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه لـ 3,1 مليار جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

هددته بفيديو مخل جمعهما.. قاصر تبتز طبيب من دولة عربية في أكتوبر

تنبيه عاجل من التعليم لـ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

هنود يعبدون عجلا بـ3 عيون لشبهه بأحد أصنامهم "شيفا".. صور

فيديو

فيديو جراف.. القصة الكاملة لتحطيم موسيماني هاتف صحفي بسبب كهربا

فيديو جراف.. أبرز تصريحات ياسمين صبري عبر Space

فيديوجراف.. تصريحات أوقعت أصحابها المشاهير في مشاكل

فيديو جراف.. تعرف على الفائزين في the best 2021

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ