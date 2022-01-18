السولية قبل مباراة السودان: نعرف قيمة قميص المنتخب.. ولا توجد مباريات سهلة

جدد عمرو السولية لاعب المنتخب الوطني تأكيده نيابة عن زملائه في منتخب مصر إصرارهم مع جهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني على بذل أقصى جهد لديهم لتحقيق هدف الفوز بكأس الأمم الأفريقية.



وقال السولية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم لتقديم مباراة مصر والسودان في ختام المجموعة الرابعة للبطولة، وحضره السولية رفقة كيروش المدير الفني إن مباراة السودان غدًا ليست سهلة ، ولم تعد هناك مباريات سهلة في البطولة، حتما سنلعب لتحقيق الفوز بها، مشيرًا إلى أنهم يمضون في البطولة خطوة خطوة.

ووعد عمرو السولية بتحسن الآداء بشكل تدريجي مع توالي المباريات، مضيفا أنه وكل زملائه يعلمون جيدا قيمة القميص الذي يرتدونه، ومن أجل ذلك سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق ما تتمناه جماهير الكرة المصرية وما يرضي طموحهم أيضا كلاعبين.