المركزي للإحصاء: عدد المواليد ينخفض بشكل كبير

قال طاهر صالح رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد الوفيات من الذكور أزيد من الإناث في عام ٢٠٢١، مضيفا أن نسبة المواليد شهدت انخفاضا خلال العامين الماضيين.

وأضاف طاهر صالح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن خلال جائحة كورونا قلت نسبة عقود الزواج ومعها قلت نسبة المواليد.

وتابع طاهر صالح رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للإحصاء، أن نسبة الوفيات متأثرين بكورونا ١٨ ألف حالة فقط ومصدر هذه المعلومة وزارة الصحة المصرية.