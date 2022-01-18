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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ أوبئة: جائحة كورونا تنتهي العام الحالي بفضل متحور أوميكرون السائد

متحور أوميكرون
متحور أوميكرون

زف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، بشرى سارة بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا في العالم. 

 

وقال إسلام عنان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، إن برتوكول علاج كورونا تم تحديثه على مستوى العالم وتم إضافة أنواع جديدة، مضيفا أن هذا الأمر سبب ارتفاع نسبة الشفاء. 

 

وأضاف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن العالم في بداية نهاية جائحة كورونا بعد انتشار متحور أوميكرون في العالم. 

 

وتابع الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن مع نهاية العالم نشهد انتهاء الجائحة، لافتا إلى أن متحور أوميكرون أقوى ثلاث مرات من متحور دلتا من حيث الانتشار. 

وقدم الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، روشتة لتقوية الجهاز المناعي للانسان، قائلا :"نوم جيد، وممارسة الرياضة، والبعد عن الضغوط". 

اسلام عنان انتشار الأوبئة اخبار التوك شو جائحة كورونا فيروس كورونا

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