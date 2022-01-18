تأييد حبس شابين 4 أعوام تسببا في وفاة مصاب بمتلازمة داون

قضت محكمة جنح مستأنف مركز طنطا بتأييد حكم محكمة أول درجة بحبس شابين ٤ أعوام في جنحة قتل خطأ، لقياهمها بالتسبب في وفاة شاب مصاب بمتلازمة داون غرقا والتنمر عليه، بعد أن قاما باستغلاله لتصوير مشهد غرق بإحدى الترع بقرية شوبر مركز طنطا.



وكانت محكمة جنح مركز طنطا، قد قضت، بحبس يوتيوبر وصديقه ٤ سنوات، متضمنة ٣ سنوات للقتل الخطأ وسنة بتهمة التنمر، لتسببهما في وفاة شاب معاق ذهنياً غرقا في مياه إحدى الترع بقرية شوبر مركز طنطا منذ عدة أشهر.

ترجع تفاصيل الواقعة لشهر سبتمبر الماضي، عندما تلقى مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بغرق شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يدعى شريف على بركات الغريب يبلغ من العمر 21 سنة، إثر سقوطه فى مياه ترعة أم ربيعة، بعزبة بكير بقرية شوبر التابعة لمركز طنطا، وتم انتشال الجثة من الترعة وتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة وكشف ملابسات الواقعة.

وبسؤال أسرة الشاب المجني عليه اتهمت أحد الأشخاص صاحب قناة على اليوتيوب، يقوم بنشر فيديوهات مضحكة وبذيئة مستغلاً المجني عليه شريف وهو من أصحاب متلازمة داون، وأجبره على النزول للمياه وقام بتصويره لتحقيق نسبة مشاهدة عالية وسط ضحكات هيستيرية من الواقفين، وعندما حاولوا مساعدته كان قد لقي حتفه، مطالبين بالقصاص من المتهم.

وتقدم المستشار القانوني أحمد حمد بمذكرة للنيابة العامة لسماع الشهود، وقدم للنيابة فلاشة عليها أقوال عدد من الشهود الذين يثبتون صحة الواقعة والذين أكدوا أن المجني عليه تم استدراجه حتى سقط في المياه.

وقالت والدة الضحية خلال التحقيقات أن نجلها خرج من المنزل يوم الواقعة، في وقت الظهر من المنزل ثم عاد مرة أخرى لتغير ملابسه، وتوجه إلى الترعة، ثم بعد مرور حوالي نصف ساعة، فوجئت بعد ذلك أن أهل القرية أخبروها بوفاته غرقا في الترعة، وأحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنح والتي أصدرت حكم أول درجة بإدانة المتهمين وتقدم محاميهما باستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم بالحبس.