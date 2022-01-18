برئاسة العسومي ..المرصد العربي لحقوق الإنسان يرفض التقارير المشبوهة الموجهة ضد الدول العربية

عقد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، اجتماعه الرابع بالقاهرة اليًوم برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد، حيث ناقش العديد من البنود الهامة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان العربية والتي تواجه الآن حملات مشبوهة تستوجب مواجهتها.

وفي بداية الاجتماع أكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل لملف حقوق الإنسان بالعالم العربي، مشددا على أنه يأتي على رأس أولويات البرلمان العربي لما له من أهمية كبرى خاصة في ظل النقلة النوعية التي حققتها الدول العربية في هذا الملف، والتي تمثل أبلغ رد على أي ادعاءات للمنظمات التي تقوم بإصدار تقارير مشبوهة تتناول خلالها قضايا ملفقة للدول العربية، والتي كان آخرها التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس وواتش وانتقادها لأوضاع حقوق الإنسان في مصر والبحرين .

أكد رئيس البرلمان العربي أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهودا مضنية خلال سنوات وجيزة حققت خلالها طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان والتي يشهد لها القاصي والداني.

ونوه بما حققه منتدى شباب العالم الذي استضافته مصر مؤخرا تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس السيسي، والذي سجل علامة مضيئة ضمن الجهود المصرية المبذولة لدعم وتمكين الشباب والحفاظ على حقوقهم السياسية والاستماع إلى أطروحاتهم حول بناء المستقبل.

كما أدان العسومي النهج الخسيس الذي تستخدمه منظمة هيومان رايتس وواتش من استهداف ممنهج ومستمر لسجل وحالة حقوق الإنسان بمملكة البحرين حيث تستهدف التدخل في الشأن الداخلي للمملكة وفرض الوصاية عليها واتخاذ حقوق الإنسان حجة لهذه التدخلات، مشددا على رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات التي تستخدمها تلك المنظمة المشبوهة من خلال تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في المملكة، منوها بأن مثل هذه الهجمة الشرسة والممنهجة لن تنال من مملكة البحرين وقيادتها .

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، أولى اهتماما كبيرا للارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان، كما أطلق العديد من المبادرات تحت رعايته الكريمة في هذا الصدد ومنها مبادرة إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان كمبادرة رائدة ومتميزة.

وعلى صعيد متصل أكد رئيس البرلمان العربي إدانة المرصد العربي لحقوق الإنسان بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر المرصد العربي لحقوق الإنسان أن ما حدث يمثل اعتداءا إرهابيا جبانا وسافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبا بضرورة محاسبة ميليشيا الحوثي على ما تقوم به من أعمال منافية للأعراف والمواثيق الدولية وقواعد حقوق الإنسان من خلال اعتداءات جبانة تزهق أرواح الأبرياء والمدنيين.

كما ناقش الاجتماع اليوم أيضا عدد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها المذكرة المعروضة حول اختصاصات اللجان الأربع المقترح تشكيلها بالمرصد العربي لحقوق الإنسان وتحديد رئيس لكل لجنة من اللجان الأربع، فضلا عن المقترح المقدم من الدكتورة جهاد الفاضل عضو المرصد العربي لحقوق الإنسان بشأن تنظيم المؤتمر العربي للأمن الغذائي.

كما ناقش الاجتماع أيضا مقترحا بشأن خطة العمل الإستراتيجية للمرصد العربي لحقوق الإنسان ومقترح خاص بإنشاء الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان.