نصب خيمة بالشارع.. عمدة إيطالي يضرب عن الطعام احتجاجا على إجراءات كورونا

أضرب عمدة مدينة ميسينا الإيطالية عن الطعام كعمل احتجاجي على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





ونشرت وكالة الانباء الالمانية، ان العمدة كاتينو دي لوكا، نصب في مطلع الأسبوع الحالي خيمة بميناء المدينة الواقعة في جزيرة صقلية، وينام هناك منذ ذلك الحين.



وكان عمدة المدينة يعتزم "غلق" مضيق ميسينا الواقع بين جزيرة صقلية والبر الرئيسي الإيطالي بصورة رمزية.



ويحتج دي لوكا على القاعدة التي تنص على أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أو اللذين تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا، هم فقط من يسمح لهم بدخول أو مغادرة الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، بواسطة العبّارات أو بالطائرة.



وزعم العمدة الإيطالي أن الدولة تتعامل مع جزيرة صقلية كـ "أسيرة"، وقدم أمس الاثنين استقالته من منصب العمدة بداية من شهر فبراير المقبل.



وأعلن العمدة البالغ من العمر 49 عاما صباح اليوم الثلاثاء بدء إضرابه عن الطعام على موقع "فيسبوك".



وكانت حكومة روما قد أصدرت قواعد أكثر صرامة في العاشر من يناير للحد من انتشار الفيروس، ولمحاولة إثناء الرافضين الحصول على اللقاح عن رأيهم.