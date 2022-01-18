موراتا يقود هجوم يوفنتوس ضد سامبدوريا

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه لمواجهة سامبدوريا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار ثمن نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وشهدت تشكيلة السيدة العجوز، عودة دانيلو، الظهير الأيمن للفريق، والذي غاب في الأسابيع الماضية بسبب الإصابة.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي:

بيرين، ساندرو، دانيلو، روجاني، دي تشيليو، رابيو، آرثر ميلو، لوكاتيلي، كوادرادو، كولوسيفسكي، موراتا

فيما جاءت تشكيلة سامبدوريا كالآتي:

فالكوني، تورسبي، أوجيللو، توريجروسا، كابوتو، كونتي، اسكيلدسين، بيريزينسكي، مايناني، مورو، رينكون