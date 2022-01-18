وزير المالية: 45 مليار جنيه تكلفة الزيادات الجديدة .. ولا تغيير فى الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تكلفة الزيادات المقررة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبلغ 45 مليار جنيه، لافتا إلى أن زيادة الحد الادنى للأجور سيتم تطبيقها فى 1 يوليو القادم مع بدء موازنة العام المالي الجديد وسيتم تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بالعاملين في الحكومة.

وأضاف الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القرارات الجديدة سيتم وضعها في باب الأجور الخاصة بالموازنة العامة للدولة، نافيا وجود خطة لزيادة رسوم أو ضرائب خلال الفترة المقبلة إلى شهر يوليو القادم.

وتابع: "مفيش خطة عندنا لرسوم جديدة أو زيادة ضرائب لحد شهر يوليو القادم ولو في حاجة زي كده بتبقى من خلال قوانين وبتعرض اولا على مجلس الوزراء والنواب".

وتابع : تكلفة الزيادات المقررة حوالى 45 مليار جنيه واحنا بنعمل الموازنة العامة للدولة هنحط هذا المبلغ في باب الأجور.