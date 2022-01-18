عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: 45 مليار جنيه تكلفة الزيادات الجديدة .. ولا تغيير فى الضرائب

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تكلفة الزيادات المقررة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبلغ 45 مليار جنيه، لافتا إلى أن زيادة الحد الادنى للأجور سيتم تطبيقها فى 1 يوليو القادم مع بدء موازنة العام المالي الجديد وسيتم تطبيق القرارات الجديدة  الخاصة بالعاملين في الحكومة.

وأضاف الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القرارات الجديدة سيتم وضعها في باب الأجور الخاصة بالموازنة العامة للدولة، نافيا وجود خطة لزيادة رسوم أو ضرائب خلال الفترة المقبلة إلى شهر يوليو القادم.

وتابع: "مفيش خطة عندنا لرسوم جديدة أو زيادة ضرائب لحد شهر يوليو القادم ولو في حاجة زي كده بتبقى من خلال قوانين وبتعرض اولا على مجلس الوزراء والنواب".

 وتابع : تكلفة الزيادات المقررة حوالى 45 مليار جنيه واحنا بنعمل الموازنة العامة للدولة هنحط هذا المبلغ في باب الأجور.

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يؤدي قداس عيد الغطاس بالإسكندرية .. شاهد

مقتل وإصابة 10 أشخاص بينهم 5 ضباط في انفجار بـ نيويورك

وزير المالية: عرضنا الملامح الأساسية للموازنة الجديدة على الرئيس السيسي

دخول الحائض إلى المسجد عمدا .. الإفتاء تكشف حكمه وشروط التوبة منه

لاتسيو يهزم أودينيزي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

وزير المالية: تكلفة الزيادات الجديدة 45 مليار جنيه ولا تغيير فى الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

القومي للأجور يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

الكشف عن موعد إعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

تحذير عاجل من السفارة الأمريكية لرعاياها في السودان

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

تنبيه عاجل من التعليم لـ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

عدوية شعبان عبدالرحيم يروي مشكلته مع طليقته: اتفقت مع أختي لتشويه صورتي|فيديو

أنا سينجل مازر وسمحت لبناتي بارتداء فستاني الشهير.. ملخص تصريحات رانيا يوسف "فيديو"

فيديو جراف.. صفعه على وجهه.. صاحب عمل يجبر طفلا على العمل ليلا

فيديو جراف.. لماذا تصالحت أسرة عصام الحضري مع فرد الأمن ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ