شوسة:الحياة عادت لطبيعتها بشكل كامل في شمال سيناء..فيديو

قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مشهد عودة اهالي شمال سيناء أسعدني بشكل كبير، مؤكدا أن الأهالي عادت للحياه الطبيعية بعد القضاء على الإرهاب.

وأضاف عبد الفضيل شوشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن أهالي الشيخ زويد تأثروا بالمواجهات التي كانت تتم بين الأجهزة الأمنية والعناصر التكفيرية، ولكن بفضل الله نجحنا في عودة أهالي القرية إلى منازلهم ومزارعهم.

شكيل لجان

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه تم تشكيل لجان للتعامل مع المباني المهدمة، متابعا: لدينا مباني تم هدمها بشكل كلي وأخرى بها خسائر جزئية.