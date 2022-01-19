تصنيع أدوات من البيئة لتعليم الأطفال ذوي الهمم.. محاضرة بثقافة القليوبية

في إطار دعم أ. د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، للأطفال ذوي الهمم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "تصنيع أدوات من البيئة لتعليم الأطفال ذوي الهمم" حاضرها د. هاجر يسري أبو السعود، من المركز الطبى ببنها.

وأوضحت في حديثها فائدة الورش التعليمية والتدريبية لتعليم الأطفال ذوي الهمم، خاصة بعد توقف الحضانات والمراكز الخاصة بهم خلال جائحة كرونا، وذلك عن طريق الاستفادة من الأشياء الموجودة فى البيئة حيث يعد المنزل البيئة المصغرة للإنسان التى يستهلك من خلالها العديد من الموارد المتاحة لهم ولذلك وجهت بعض النصائح التى يمكن الاستفادة منها فى البيت.



إلى جانب إقامة معرض فنون تشكيلية بقاعة الفنان رخا بالقصر، بعنوان "لمسات فنية" و"الدلالات المفاهيمية لعلم الفلك" أعمال فنية في مجال التصوير لمجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية جامعة بنها، بحضور مدير عام الثقافة بالقليوبية، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها.



أعدت مكتبة كفر طحلة للطفل والشباب، محاضرةبعنوان "التذوق البصري" ألقتها د. رحاب عادل عبدالله باحث فنون تشكيلية، تحدثت عن الربط بين الثقافة البصرية والتذوق الفني لدى الكبار لما لها من دور فى تدعيم التذوق الفني.

وكلما قلت فرص المشاهدة البصرية لدى الإنسان بشكل عام والفنان بشكل خاص، فإن الأعمال الفنية تفتقد الكثير من القيم بالنسبة لها والمجتمع الذى يعيش فيه، فالفن يلعب دورا هاما فى تنمية الحس والجمال بل ويؤثر تاثيرا بالغا فى إرتقاء النفس ومعايشتها لما حولها من أحداث، إلى جانب ورشة حكي للاطفال لقصة "الملك الجبار والمؤمنون الأبرار" تأليف علي إسماعيل.



كما عقد بقصر ثقافة بهتيم، محاضرة تثقيفية بعنوان "الإلتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي" ألقتها د. رانيا ممدوح مسئول الثقافة والإعلام بإدارة حى شرق شبرا الخيمة الصحية، أوضحت خلالها أنه تُعد أحد أكبر مشكلات فيروس سي هي عدم ظهور أعراضه.

وهذا ما يجعل كثير من المصابين لا يشعرون بوجوده، ولكن متي يظهر فيروس سي في الدم بعد الاصابة؟ يحتاج الفيروس فترة تتراوح من أسبوعين لستة أشهر حتى يصل إلى مجرى الدم. يبدأ المريض في ملاحظة ظهور بعض أعراض منها: الرغبة في القيء، الشعور بألم في المعدة إصفرار وبياض العين والجلد، وإرتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأعراض، كما أشارت لجهود الدولة في مكافحة هذا الوباء.



أعد بيت ثقافة القلج، ورشة حكي للأطفال، من قصص الأنبياء، إشراف سناء محمود، كما نظمت المكتبة العامة ببيت ثقافة الخانكة، قراءة في كتاب "الهجرة وتهديد الأمن القومي العربي" تأليف د. عبداللطيف محمود.

بينما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة عمل حصالة نقود للأطفال باستخدام خامات بسيطة ومتوفرة، نفذتها علياء محمد الصادق، إلى جانب قراءة في كتاب "ضابط الشرطة" تاليف چاكلين ليكس چورمن، بصوت ريحاب وجيه، أعدهما قصر ثقافة كفر شكر، فيما نظمت مكتبة بتمدة وقصر ثقافة كفر شكر، ورشة رسم حر للأطفال، وورشة عمل أشكال فنية مختلفة باستخدام الفوم.