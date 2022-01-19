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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فن الزخرفة الإسلامي مميزاته وتاريخه.. محاضرة عن الفن التاريخي

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

تحت رعاية أ.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة نظم فرع ثقافة المنوفية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة له.

حيث عقد بيت ثقافة منوف محاضرة فن تشكيلي بعنوان "فن الزخرفة الإسلامي" تقديم نجلاء رشدي موجة أول تربية فنية تناولت سعة الخيال الرومانسي عند الفنان في خلق أشكال جديدة غير موجودة في الطبيعة مثل رسم الطيور بوجوه آدمية ومميزات الزخرفة الإسلامية.

كما تم تنظيم محاضرة "الحد من إستخدام المبيدات الزراعية" بقصر ثقافة السادات تناول الحديث طارق سلامة أن الإفراط في استخدام المبيدات الزراعية يؤثر تأثير مباشر على صحة الإنسان وكذلك الفترة ما بين الرش والحصاد تضع قوانين لعدم استخدام الهرمونات وتجرمها، كما تم عقد محاضرة بعنوان "دور المرأة في بث روح المواطنة" إلقاء عزه السباعي وتناولت الحديث عن أن المرأة لها دور رئيسي في حب الأبناء للوطن منذ الصغر فهي التي تغرس فيهم المبادئ الصحيحة والقواعد السليمة.

وقام بيت ثقافة سنتريس بتنفيذ ورشة حكي للأطفال عن "عيد الشرطة" ضمن برنامج ١٠٠٠ حكاية وحكاية المستمر معنا منذ نوفمبر ٢٠٢١م تنفيذ محمد دياب وتحدث عن دور الشرطة وأهمية وجودها فى كل مكان وتضحياتهم وأنها تنتشر بشكل متضاعف في أماكن وجود الناس بشكل مرتفع مثل دور السينما والحدائق وأماكن التنزه فتنتشر في ذلك التوقيت العديد من الجرائم أمثلة السرقة أو التحرش أو الضرب والعنف كما لا ننسى دور الشرطة فى محاربة الإرهاب وسقوط العديد منهم شهداء فداء لوطننا الغالى مصر، هذا وقد أقام بيت ثقافة بركة السبع ندوة بعنوان "السد العالي ما له و ما عليه" حاضرها عفت حشيش موجه أول بالمعاش وتحدث فيها عن أهمية المياه وأهمية خزان أسوان وأسباب بناء السد العالي ومعركة تمويل السد والآثار الإيجابية و السلبية للسد.


وكذلك أقيمت محاضرة بعنوان "تنظيم الأسرة والصحة السكانية" أقامتها هبة محمد سليم بمكتبة الطفل والشباب بسمادون تناولت الحديث عن تنظيم الأسرة من صحة السكان والمجتمعات وأن المجتمعات المنظمة المستقرة تحافظ على صحة أبنائها وتهتم بها لكي ترتقي وتتقدم وأن أبنائها هم الكنز الذي تمتلكة فعليها أن تراعيه وتستثمره وتحافظ على صحته من خلال التوعية والتوجيه سواء في الإعلام أو عمل محاضرات توعوية وتثقيفية تختص بذلك.

قصور الثقافة وزير الثقافة المنوفية الشرطة الشباب الهيئة العامة لقصور الثقافة بناء السد العالي

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