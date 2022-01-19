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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 19-1-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 19 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 18 - 1 - 2022 

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري: 


سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.8077 جنيه، والبيع 17.9767 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 21.2876 جنيه، والبيع 21.5024 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.4791 جنيه، والبيع 12.6051 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3927 جنيه، والبيع 2.4156 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم 

الكرون النرويجي للشراء 1.7794 جنيه، والبيع 1.8097 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.7238 جنيه، والبيع 1.7484 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.0631 جنيه، والبيع 17.2361 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5941 جنيه، والبيع 13.7515 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.2295 جنيه، والبيع 11.3769 جنيه.

الدولار الأمريكى اليورو الدولار العملات الاجنبية البنك الاهلي البنك الأهلى المصرى

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