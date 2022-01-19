رئيس مؤتمر المناخ الـ26: العقد الماضي كان الأكثر سخونة على العالم |فيديو

قال الوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ الـ 26، إنه معول على مضاعفة التمويل الموجه للدول من أجل التكيف مع التغيرات المناخية التي تحدث.

وأضاف الوك شارما، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان العقد الماضي كان الأكثر سخونة على العالم، مشيرا إلى أنه حدثت فيضانات في وسط اوروبا والصين إضافة إلى حرائق الغابات في استراليا وامريكا.

وتابع ألوك شارما، أن مشكلة التغيرات المناخية، ستجعل العالم متحد، مؤكدا أن التغيرات المناخية تؤثر علينا جميعا.

توافق لـ 200

وأشار رئيس مؤتمر المناخ الـ 26 إلى أن الاجتماع سيجعل هناك توافق لـ 200 دولة للعمل على مواجهة المشكلة وحلها.





