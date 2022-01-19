رئيس مؤتمر المناخ الـ26: السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يوجهان دائمًا بضرورة التوجه للطاقة النظيفة|فيديو

قال الوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ الـ 26، إن رئيس الوزراء البريطانى والرئيس السيسي يؤكدان دائما على أهمية قضية التغيرات المناخية، ويوجهان دائمًا بضرورة التوجه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأضاف الوك شارما، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن هناك عملا وتعاونا بين الحكومات على ضرورة استخدام الطاقة النظيفة بمختلف القطاعات.

وتابع الوك شارما، أن قضية التغيرات المناخية كانت جزءًا محوريًا بمنتدى شباب العالم، مؤكدًا أن

الشباب حول العالم لديهم رؤية للتغيير والعمل على وضع حلول هامة، خاصة مع الإعلان عن مؤتمر المناخ الـ 17 نوفمبر القادم.

لديهم الكثير من الأفكار

وأشار رئيس مؤتمر المناخ الـ 26 إلى أن الشباب لديهم الكثير من الأفكار لتنفيذها، مؤكدا انهم يعدون قادة المستقبل وسيواجهون صعوبات وتحديات كبيرة خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة حول العالم بمعدل درجة ونصف والتأثير الخطير لها على العالم.

