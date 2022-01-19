لمواجهة التغيرات المناخية.. رئيس مؤتمر المناخ الـ26: العالم بحاجة لتقليل الانبعاثات العالمية|فيديو

قال الوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ الـ 26، إن أهم توصيات مؤتمر المناخ الـ 26، هو العمل على نزول درجات الحرارة في العالم، مؤكدا أن العالم بحاجة لتقليل الانبعاثات العالمية.

وأضاف الوك شارما، خلال لقاء له لبرنامج “بحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه لا يزال علينا التأكيد من قيام الدول بالوفاء بالتزاماتها في تقليل الانبعاثات، وأن يتم التوجه نحو بديل أمن.

وتابع الوك شارما، ان التغيرات المناخية مسئوليتنا جميعا ونعمل على التنفيذ لتقليل الانبعاثات، مؤكدا أن مؤتمر المناخ القادم بمصر سيعمل على طرح مواضيع هامة، منها ضرورة استخدام الطاقة النظيفة.

صافرة إنذار

وأشار رئيس مؤتمر المناخ الـ 26 إلى أن التغيرات المناخية تعد صافرة إنذار وسنعمل على مواجهتها لانها أكبر تهديد يواجه البشرية.