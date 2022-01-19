إصابة وزير الشباب والرياضة بكورونا قبل سفره لحضور مباراة منتخب مصر والسودان

أصيب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفيروس كورونا، قبل سفره إلى الكاميرون؛ لحضور مباراة منتخب مصر والسودان في كأس الأمم الإفريقية .

ومن المنتظر أن يجري الدكتور اشرف صبحي مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأربعاء.

في سياق آخر، قال الاعلامي محمد شبانة، إن هناك انقساما داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني على مشاركة أحمد سيد زيزو أساسياً في مباراة السودان المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية .

وواصل شبانه خلال برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc:"طالب ضياء السيد والحضري ومحمد شوقي وروجر دي سا المدرب العام، بالدفع باللاعب بدلا من مرموش في مركز الجناح الأيسر، لكن كيروش تمسك بمنح مرموش فرصة أخيرة في لقاء السودان".

وتابع: "مع الضغوط المستمرة من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب على كيروش، استقر الأخير على مشاركة زيزو أساسياً أمام السودان في وسط الملعب، بجانب النني والسولية".