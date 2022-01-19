أستاذ تمويل واستثمار يكشف الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار حول العالم |فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن حجم التحدي الذي يواجه الاقتصاد العالمي مازال كبيراً، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن حجم التحديات التي تحيط بمصر كبير، مشيرا إلى أنه على المستوى الداخلي متمثل في الزيادة السكانية التي تلتهم جزءا من ثمار عملية التنمية.

وتابع هشام إبراهيم، أن الصراعات في كل دول الجوار لمصر تنعكس بالسلب على الوضع الاقتصادي المصري.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أن هناك مؤشرات سلبية كبيرة حول العالم، نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطاقة وراؤه سعي بعض الدول المنتجة للطاقة بشكل أساسي للخروج منفردة.