توج بها ليفاندوفسكي .. ماذا فعل محمد صلاح خلال حفل ذا بيست؟

قال الاعلامي محمد شبانة إن الدولي المصري محمد صلاح لم يبد أي اهتمام بحفل جائزة ذا بيست الذي أقيم أول امس، وانتهى بتتويج ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة الأفضل".

وأضاف شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: " إن حفل ذا بيست، تزامن مع وجبة عشاء المنتخب الوطني من الساعة الثامنة إلى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، موضحا أن صلاح في ذلك التوقيت كان يحضر العشاء مع زملائه ويتحدث معهم عن مباراة السودان وأهميتها في مسيرة المنتخب بالبطولة.

وأكد المصدر : محمد صلاح رفض الحديث عن ذا بيست مع زملائه في المنتخب، موضحا أن اللاعب علم بفوز ليفاندوفيسكي قبل الحفل بساعات، حيث إن من تقاليد اعلان الفائز إرسال الجائزة له قبل إعلانها بساعات للظهور بها عبر تقنية زووم وهو ما حدث بالأمس.

وشهد حفل ذا بيست توزيع 9 جوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم والتي تنافس عليها النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب البولندي.

وذهبت جائرة الأفضل للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للعام الثاني على التوالي.