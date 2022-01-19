طارق حامد يرفض عرضًا خرافيًّا من بيراميدز

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بـ طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، ومستقبله مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.



وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: تلقى طارق حامد عرضا رسميا من جانب نادي بيراميدز بانضمامه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد نهاية عقده مع الزمالك، وعرضوا عليه الحصول على أعلى راتب في الفريق، ووضعه مع فئة الثنائي رمضان صبحي وعبدالله السعيد، الأعلى في الفريق.

وتابع شبانه: "رد طارق حامد كان سريعا، ورفض العرض تمامًا، وأبلغ المسئول من جانب نادي بيراميدز، بأن رغبته الأولى هي البقاء مع الزمالك، وإنهاء مسيرته بقميص الفريق الأبيض.