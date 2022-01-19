أمطار وثلوج وطقس متقلب.. توقعات الحالة الجوية بالأردن وسوريا ولبنان وفلسطين

كشف موقع طقس العرب عن المناطق المشمولة بتوقعات هطول الأمطار وتساقط الثلوج يوم الأربعاء.

وأفاد تقرير طقس العرب بأن بلاد الشام تتأثر يوم الأربعاء بإذن الله بمنخفض جوي مُرفق بجبهة هوائية باردة ليتحول الطقس تدريجيا إلى شديد البرودة وعاصف وغائم مع هطول زخات من الأمطار بمشيئة الله في مُعظم مناطق بلاد الشام، وتالياً تفاصيل الحالة الجوية.

وتُشير البيانات التي يتم استقبالها ومُعالجتها داخل أروقة مركز طقس العرب بأن الجبهة الهوائية الباردة تعبُر تدريجياً سوريا ولبنان في ساعات مساء وليل الثلاثاء/الأربعاء بحيث يتحول الطقس إلى شديد البرودة وعاصف وغائم مع هطول الأمطار بمشيئة الله في الساحل السوري بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا، مع امتداد فُرص الأمطار لعموم مناطق لبنان مع ساعات مُتأخرة من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، كما ويُتوقع أن تكون الهطولات على شكل زخات من البَرَد والثلج فوق الجبلية التي تزيد عن 1400 متر، يتدنى مستوى تساقط الثلوج إلى مرتفعات 1100 متر مع ساعات الفجر ولا يُستبعد حدوث بعض التراكمات.

وتُشير أحدث القراءات الجوية المُحللة لدى مركز طقس العرب، بأن البرودة القطبية ستكون مُتوغلة بشكلٍ كاف صباح يوم الأربعاء داخل سوريا ولبنان لإحداث تساقطات ثلجية مُتقطعة وعلى فترات فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر رُبما تتراكم بشكل محدود في هذه المناطق كما ولا يُستبعد امتداد بعض الزخات الثلجية على فترات دون هذا الارتفاع خاصةً في الأجزاء الشمالية من سوريا.

وأوضح التقرير بأن المنخفض الجوي سيكون مُتمركزاً ساعات صباح يوم الأربعاء فوق الأراضي السورية، لتبدأ الجبهة الباردة بعبور الأردن وفلسطين، وتجلب كميات جيدّة من الأمطار بمشيئة الله صوب المناطق الشمالية والوسطى، وفي وقت لاحق من نهار يوم الأربعاء صوب أجزاء من المنطقة الجنوبية، كما ويُتوقع أن تكون الهطولات صباحاً على شكل زخات من البَرَد والثلج فوق المُرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر من فلسطين والأردن وقد تمتد إلى ما دون ذلك الارتفاع على فترات، ولا يُستبعد حدوث بعض التراكمات.

وفي بقية ساعات النهار، يستمر هطول زخات من الأمطار بمشيئة الله في شمال ووسط فلسطين والأردن بالإضافة إلى أجزاء من جنوبهما، تكون مخلوطة بالثلوج أحياناً فوق قمم المُرتفعات ويرتفع حينها مؤقتاً مستوى تساقط الثلج ليُصبح 1200 متر عن سطح البحر، كما تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية على فترات، تصل سرعة بعض هباتها إلى ما يُقارب 100 كم/ساعة.

تندفع إلى بلاد الشام ليلاً رياح قطبية قارسة البرودة خلف المنخفض الجوي

ويتحرك المُنخفض الجوي نحو الشرق، ويُصبح الطقس قارس البرودة ومُتقلباً ما بين غائم جزئي وغائم مع هطول زخات من الأمطار والبَرَد على فترات في أجزاء مُختلفة وعشوائية الطابع من لبنان وسوريا خاصةً الأجزاء الجنوبية منها، في حين يتدنى تساقط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 600 متر عن سطح البحر، وتتدنى إلى ما دون ذلك احياناً، كما وقد تتراكم أيضاً بشكل يُعيق أحياناً المسير على الطُرقات في بعض المناطق المُعرضة للهطول، ولاحقاً أثناء الليل وبشكل تدريجي يُتوقع حدوث موجة جليد واسعة النطاق وفي أجزاء واسعة من سوريا ولبنان.

كما وتتساقط الثلوج في الأردن وفلسطين لكن بشكل مُتقطع فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر، وتتراكم من وقت لآخر وكلما زاد الارتفاع عن سطح البحر، وفي ساعات مُتأخرة من الليل تضعف فرص الهطول لكن ذلك يتزامن مع المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتحدث موجة قوية من الجليد والإنجماد على معظم المناطق بما في ذلك الطُرق الخارجية والداخلية.