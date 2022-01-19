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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين كارديو لتنشيط العضلات وحرق الدهون

تمارين رياضية
تمارين رياضية

 

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تمارين رياضية  “ كارديو ” لتقوية عضلات الظهر.

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، مشيرة إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

فى سياق آخر، قالت كوتش سارة: “يختار العديد من الأشخاص تمارين رياضية بالدمبل، نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة".

ويمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك، حيث إن تمارين كمال الاجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.

 

تمارين رياضية صدى البلد حرق الدهون تقوية العضلات جميع الاعمار

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