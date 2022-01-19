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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 3 محاضر وضبط 9 أطنان هياكل دواجن غير صالحة بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على  مدير مديرية الطب البيطري تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة و المطاعم و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

واضاف اللواء دكتور  إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية و جهاز حماية المستهلك قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك  بمراكز المحافظة.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة و ضبط 15 كجم  لحوم مجمدة صالحة بدون بيانات وطن و 840 كجم هياكل و 9 طن و 780 كجم مفروم هياكل دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمه ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال  المخالفين.

التموين تحرير حماية الشرقية ضبط حماية المستهلك الدواجن مستشفيات

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