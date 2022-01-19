اليابان تقدم إمدادات إغاثة بأكثر من مليون دولار إلى تونجا بسبب ثوران البركان

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء تقديم إمدادات إغاثة بأكثر من مليون دولار إلى تونجا المنكوبة بعد ثوران بركاني تحت البحر، والذي خلف ما لا يقل عن ثلاثة قتلى وتعطل البنية التحتية.



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو إيسوزاكي - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن الحكومة تدرس إرسال المياه والمعدات لإزالة الرماد البركاني، من بين الإمدادات الأخرى.



يذكر أن ثوران بركان تحت البحر قبالة جزر تونجا السبت الماضي أدى إلى تحذير من موجات مد عاتية في العديد من أرخبيلات المحيط الهادئ حيث تم الإبلاغ عن أمواج يصل ارتفاعها إلى متر .



وأدى ثوران البركان، الذي بدأ الجمعة الماضية، إلى تصاعد عمود من الرماد والبخار على ارتفاع 20 كيلومترًا في سماء تونجا، مما أدى إلى إغراق الجزر في ظلام جزئي، وفقًا لشهود في الموقع .