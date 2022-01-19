ميليشيا الحوثي تستهدف محطة وقود بمأرب اليمنية بصاروخ باليستي

أفاد مراسل قناة العربية بقيام ميليشيا الحوثي باستهداف محطة وقود في حريب بمأرب باليمن بصاروخ باليستي.

وذكر مراسل قناة العربية أن قتلى وجرحى من المدنيين سقطوا نتيجة استهداف ميليشيا الحوثي حريب بصاروخ باليستي.

ولفت المراسل إلى أن الجيش اليمني تمكن من صد هجوما لميليشيات الحوثي جنوب محافظة مأرب .

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الثلاثاء عن شن ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.



وقال التحالف إن عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف قد شن غارات على أهداف عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء فجر اليوم الثلاثاء، بعد غارات مماثلة استهدفت الليلة الماضية اجتماعا لقيادات حوثية.

وأفادت وسائل إعلام عربية بأن طيران التحالف استهدف كلية الطيران والدفاع الجوي في الستين، والأكاديمية العسكرية في منطقة الروضة شمالي صنعاء.

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وفي الضالع قصف طيران التحالف العربي بغارتين مواقع تمركز مليشيات الحوثي في قطاع الفاخر بمنطقة الكبيدة، حسب بيان لمركز إعلام محور الضالع.

كما قصف طيران التحالف مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي في قطاع ناصة يعيس شمال غربي منطقة مريس بمحافظة الضالع.