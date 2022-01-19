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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"تضامن النواب": قرارات السيسي تثبت أن المواطن المصري همه الأول والأخير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمنت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وعضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه إضافة الى تعيين ٣٠ ألف مدرس سنويًا قائلةً:" الرئيس السيسي منذ وصوله إلى الحكم في عام 2014، وجميع قراراته التي أصدرها تثبت أن المواطن المصري هو همه الأول والأخير، وانحيازه الدائم له".

وأضافت ، في تصريحات صحفية اليوم، أن القيادة السياسية كان وما زال جل أولوياتها واهتماماتها هو تخفيف المعاناة عن المواطنين، لذلك على مدار ٧ سنوات سعت الدولة جاهدةً على تخفيف معاناة المواطنين، ومدّت مظلة الرعاية الاجتماعية للملايين من أبنائها، ولنا في "تكافل وكرامة" خير نموذج، كما عملت على توفير وتلبية جميع احتياجات المواطنين، ولنا أيضًا في مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى إحداث تغيير جذري في حياة أهالينا في الريف المصري.

ولفتت إلى أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويًا، ستنهي تمامًا المشكلة التي تؤرق منظومة التعليم والخاصة بأزمة العجز في المعلمين، كما من شأنها أن تعمل على توفير فرص عمل جديدة للكثير من أبنائنا، فضلًا عن تحقيق الغاية التي ننشدها جميعًا من تطوير منظومة التعليم في مصر، والذي يعد المعلم ركيزة وعنصر أساسي.

الحد الأدنى للأجور الرئيس السيسي القيادة السياسية تكافل وكرامة الريف المصري

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