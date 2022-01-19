النائب أحمد سمير: احتفاء شعبي كبير بقرارات الرئيس السيسي

أشاد النائب أحمد سمير زكريا ، عضو مجلس الشيوخ بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتخذها مؤكدا أن الشعب المصرى احتفى بهذه القرارات المهمة التى اسعدت الملايين من المصريين ، مؤكداً اهمية هذه القرارات لتحسين المستوى المعيشى للملايين من المصريين.

ووجه" سمير " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات التاريخية وفى مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور الى 2700 جنيه والاعلان عن تعيين 30 ألف معلم سنوياً ولمدة 5 سنوات لسد العجز فى المعلمين فى التعليم قبل الجامعى ، مؤكداً أن هذه القرارات تؤكد للرأى العام المصرى أن مصر تسير فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح وأن الشعب المصرى بدأ يجنى ثمار سياسات الاصلاح الاقتصادية رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى.

وأعرب النائب أحمد سمير زكريا عن تفاؤله بمستقبل مصر والاقتصاد المصرى خلال السنوات القليلة القادمة متوقعاً أن تكون مصر واحدة من أهم الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

كما وجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ووجه أيضا بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

كما وجه باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

ووجه الرئيس السيسي بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.