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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

التحول الرقمي وفنون الطفل في دار الكتب

صدى البلد

يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د. أشرف قادوس الملتقى الشهري الأربعون لمبدعي ونقاد أدب الطفل حول "التحول الرقمي وفنون الطفل".


ويتضمن الملتقى عرض ومناقشة الأوراق البحثية التالية:
- دور الفنون التعبيرية في الارتقاء بأدب الطفل الرقمي، د. مختار يونس - المعهد العالي لفنون الطفل– أكاديمية الفنون، د. سعد عبد المجيد - خبير تربوي.

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- توظيف تقنيات تكنولوجيا الفن الحركي فى نصوص مسرح الطفل المعاصر، أ. محمد جمال الدين أمين - معلم أول وخبير تربية موسيقية.
- مسرح الطفل والتحول الرقمي، أ. مجدي مرعي - مؤلف ومخرج مسرحي.


- التقنيات الحديثة وأثرها على مستقبل مسرح الطفل، أ. رجاء محمود - معلم خبير وموجهة تربية مسرحية.


يدير الملتقى: الشاعر والكاتب المسرحي الكبير أ. أحمد سويلم.


وذلك الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 23 يناير بمقر المركز: 15 شارع المنيل – ميدان المماليك – القاهرة.
رجاء الحضور بارتداء الكمامة وبشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

التحول الرقمي تربية موسيقية معرض الكتاب مسرح الطفل دار الكتب والوثائق الهيئة العامة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية دار الكتب والوثائق القومية

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