احتفالا باليوبيل الذهبي.. جامعة المنصورة تعلن انطلاق جائزة التميز الحكومي

أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها أنه بالتعاون مع فريق جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للجامعات عن انطلاق جائزة جامعة المنصورة للتميز الحكومي خلال الفترة من 9 يناير حتى 5 فبراير 2022م، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وذلك انطلاقا من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتزامناً مع احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة.

وأضاف البيان أن جائزة جامعة المنصورة للتميز الحكومي تعد جائزة داخلية لعام 2022م ومتمثلة في ثلاث فئات وهي "فئة الكليات، فئة الابتكار والإبداع، وفئة فرق العمل"، وتهدف إلى دعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وأشار البيان الى أن الفوز بإحدى المراكز الثلاثة الأولى يعتبر شرطا من شروط التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي لنفس هذه الفئات، كما سيتم منح جوائز مالية قيمة من الجامعة للمراكز الثلاث الأولى في كل فئة بالإضافة للدروع وشهادات التكريم.