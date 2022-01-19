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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفغان يصطفون في طوابير بكابول للحصول على رغيف خبز ..فيديو

أفغان
أفغان

أذاعت فضائية يورونيوزعربية، لقطات يظهر من خلالها، منذ ساعات الصباح الأولى، يهرع مواطنون أفغان إلى أفران الخبز المتواضعة في الأحياء الفقيرة  للانضمام لقلة آخرين ينتظرون توزيع الخبز عليهم. 

 

ورغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة يتوق الأشخاص المصطفون في الطوابير للحصول على بضعة أرغفة من الخبز تعوض وإن قليلاً من حاجات عائلتهم.


منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في منتصف أغسطس، جمدت الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار من احتياطي المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان في العام 2020.

 

 السيولة الشديدة

 وعلى وقع التردي الاقتصادي وأزمة السيولة الشديدة، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تهدد 23 مليون أفغاني، ودعت مؤخراً إلى تحرير الأموال المجمدة.

 

الولايات المتحدة الأمم المتحدة أفغانستان المركزى الاقتصاد

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