الوقاية خير من العلاج.. النباتات الطبية والعطرية خيار أساسي للابتعاد عن العقاقير في سيناء

أصبح العودة الي الطبيعة للاستعانة بالنباتات الطبية والعطرية، هو الحل الأكثر أمانًا والخيار الأساسي للابتعاد عن استخدام الأدوية والعقاقير الطبية، خاصة وأن هناك شركات أدوية تعتمد علي النباتات الطبية والعطرية في صناعة مكونات الدواء بعد أن أثبتت الأبحاث فعالياتها وقدرتها علي العلاج .

وتعتبر عشبة حلفا بر، التي تمثل مجموعة النباتات النجيلية احد الخيارات للعلاج فهي تنمو في المناطق الصحراوية حول العالم، وتنمو بكثرة في منطقة الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، وسيناء ، ولها تسميات كثيرة، مثل: الحلفاء، الهشمية، أو حشيش الجمل.

وتتميز هذه العشبة برائحتها العطرة الزكية التي تنبعث من أزهارها، وتحتوي على مواد الحلفا بيرول، وزيوتٍ طيارةٍ.

وهي ليست من النباتات الموسمية بل تنمو في معظم فصول السنة، وعلى الرغم من مذاقها المر إلّا أنّها ذات فوائد صحية كثيرة للجسم.

وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية ، أن فوائد عشبة الحلفا بر للجسم هناك العديد من الفوائد لعشبة الحلفا بر، ومنها:

انها تعمل علي تطهر المجاري البولية وتعالج الالتهابات، حيث تفتت وتذيب الحصوات في الكلى وتمنع تشكل الترسبات وتسكن المغص الكلوي، وتدر البول.

فهي تخلص الجسم من السموم ، و تطرد الديدان المعوية وكافة الفطريات والسموم والفضلات من الجهاز الهضمي.، كما تساعد على تحسين عملية الهضم لأنّها ملينة للأمعاء، وطرد الغازات منها، وتمنع الشعور بعدم الراحة والانتفاخ المتكرر في البطن.

كما أنّها تذيب الشحوم المحيطة بالكبد وتنظفه من السموم، مما يجعل عملية التمثيل الغذائي أكثر سرعةً وفعالية. ، وهي تعطي الشعور بالشبع ، لأنها غنية بالألياف النباتية المفيدة في خفض الشهية للطعام،.

مشاكل الجهاز التنفسي

وتعالج مشاكل الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية وضيق التنفس والكحة. خفض معدل الضغط المرتفع في الدم وتحافظ على صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية، لأنّها تخفض نسبة الكولسترول في الدم.

وتمنح العظام قوة وصلابة وتقلل آلام والتهابات المفاصل الروماتيزمية، كما تقلل تورماتها. تحفز عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم، خاصةً إذا تم خلطها بالعسل.

وهذا يساعد على خفض الوزن وعلاج السمنة، لذلك ينصح بتناول مشروبها ثلاث مراتٍ يومياً من قبل الأشخاص الذين يتبعون أنظمة الحمية والريجيم. تساعد في التخلص من فائض السوائل وطردها من الجسم عن طريق البول. كما أنها تفيد في تسريع التئام الجروح السطحية وإرجاع الجلد إلى طبيعته.

كما انها تحسن مظهر بشرة الوجه والجسم وتمنحها النعومة والحيوية والنضارة الدائمة وتصفيها من الشوائب والزيوت الدهنية الزائدة.

ويمكن مزج مسحوق هذه العشبة مع الماء لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي ، و كذا استخدام المسحوق وحده في علاج مشاكل البشرة الخارجية. واستخدام منقوعها بعد غليه وشرب كوب واحدٍ أكثر من مرة خلال اليوم مع تحليته بالعسل لزيادة الفوائد العلاجية، وذلك حسب المشكلة الصحية التي يعاني منها الإنسان.