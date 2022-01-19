محافظ بني سويف: الكوادر العلمية والبحثية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بعدد من أعضاء النقابة العامة للمهن العلمية ، وهم : المستشار عماد على شمس الحارس القضائي للنقابة العامة، والدكتور صلاح النادي عضو لجنة الحراسة والأمين العام بالنقابة العامة ، والدكتور إبراهيم عبد الجيد رئيس فرع النقابة ، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ وعضو النقابة الفرعية ،والدكتور أمجد بهيج ، والدكتورة هبة عبد الحليم ، والجيولوجي أحمد محمود محمد أعضاء هيئة التدريس كلية العلوم.

حيث أكد المحافظ على أن إستراتيجية المحافظة التنموية وما تسفر عنه من مشروعات في مختلف المجالات،يعتبر العنصر الأكاديمي والبحثي ركيزة أساسية في منظومة العمل في وضع وتنفيذ هذه الخطط والمشروعات الخدمية والتنموية، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التكامل وتعظيم سبل التعاون المثمر بين كافة المؤسسات،ومن خلال المزج بين الخبرات الأكاديمية والتنفيذية في الدفع بكل الجهود التي تعمل في إطار رؤية مصر 2030.

ونوه محافظ بني سويف عن الاستعانة في العديد من المشروعات بخبرات ودراسات أساتذة الجامعات في مختلف التخصصات والمجالات،حيث اتسم ذلك بالتنوع والوصول للأهداف المرجوة من أقصر الطرق وتحقيق أفضل النتائج، لاسيما وأن العمل من خلال الأسلوب والتخطيط العلمي والرؤية المستقبلة يعد من أهم العناصر لاستدامة الجهود التنموية ، واستدامة عوائدها.

ومن جانبه أعرب المستشار عماد على شمس– النقابة العامة،عن شكره وتقديره لدعم محافظ الإقليم لفرع النقابة بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بتوجيهاته بتسهيل الإجراءات اللازمة لتخصيص الأبراج السكنية الخاصة بأعضاء النقابة،حيث يعد ذلك دعما نوعيا للأساتذة الذين ينتمون للمهن العلمية،ولا يدخرون جهدا في دعم جهود الدولة التنموية في مختلف الميادين والمجالات ، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي تشهده المحافظة كإحدى محافظات الصعيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفي ظل قيادة شبابية لا تدخر جهدا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة التنموي.

فيما أشارت الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ،إلى أن هذه الفترة تشهد تعاونا ملحوظا ومتزايدا في ظل وجود المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،من خلال إتاحة وتنوع سبل التعاون للاستفادة من خبرات واستشارات الكوادر العلمية بكل الجامعات على أرض محافظة بني سويف ، مشيرة إلى أن إدماج الكوادر البحثية والعلمية في الخطط التنموية يدفع أيضا بالجانب التطبيقي في العملية التعليمية.

وفي ختام اللقاء تم إهداء درع النقابة للمحافظ ، تقديرا لجهوده الداعمة لدور العاملين في المهن العلمية من الأساتذة والأكاديميين والباحثين ، والجهود التنموية الملموسة على أرض محافظة بني سويف.