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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور «قصائد مختارة» للكاتب البنغالي كمال شودري

صدى البلد

صدر حديثًا كتاب «قصائد مختارة» للكاتب البنغالي« كمال شودري » عن كيان للنشر والتوزيع ومن ترجمة «محمد دباجة»، وسوف يطرح الكتاب ضمن إصدارات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 والتي ستنطلق في الـ 26 يناير الجاري ويستمر حتى 7 فبراير المقبل. 

ويتبوأ كمال شودري مكانة خاصة في عالم الشعر البنغالي المعاصر بفضل تفرُّدِه في الأسلوب وغزارته في الإنتاج في مواضيع مختلفة، فعلى مدى العقود الأربعة الماضية، نشر الشاعر ستة عشر ديوانًا شعريًّا سبر من خلالها غور الشعر بكافة أشكاله، وجاء هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليتضمن مجموعة حصرية من أعمال الشاعر تحتوي على 125 قصيدة مختارة من عشرة من دواوينه، ترجمها إلى العربية المترجم محمد دباجة. 

ترحال دائم

وتمثل هذه القصائد بالنسبة للشاعر كمال شودري اكتشافًا للذات بقدر ما هي استكشاف للفرح والحزن والمخاوف والدوافع؛ كما تمثل استكشافًا للحياة والموت والإنسان والطبيعة، وهي تأخذ القارئ وتطوف به خلال رحلة عبر بنغلادش، حاضرها وماضيها – منازلها العادية، حقول أرُزها وضفاف أنهارها ومدنها وبلداتها – لتصل به إلى أبعد من ذلك، إلى صحاري مصر وإلى سافانا كينيا أو إلى زاوية ما في أوروبا أو في أمريكا الشمالية.

وتنطلق الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 51 دولة من 6 قارات، واختارت إدارة المعرض "اليونان" لتكون الدولة ضيف الشرف، والكاتب الراحل يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

كمال شودري قصائد مختارة محمد دباجة دار كيان للنشر معرض الكتاب

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