محمد عبد الرحمن يقود تشكيل السودان أمام مصر في أمم أفريقيا

أعلن برهان تية، المدير الفني لمنتخب السودان، تشكيل “ صقور الجديان” لمواجهة مصر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية .

تشكيل السودان

وضم تشكيل السودان كل من:

في حراسة المرمى: محمد المصطفى

خط الدفاع: مصطفى الفادني - مصطفى كرشوم - الصادق الجريف - مازن محمدين

خط الوسط: والي الدين خضر - ضياء محجوب - محمد الرشيد - عبد الرؤوف يعقوب

خط الهجوم: محمد زرقة - محمد عبد الرحمن.

وتُقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر قبل انطلاق البطولة المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد المنتخب السوداني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.