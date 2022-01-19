عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يشارك في المعرض الدولي للسياحة بمدريد ويبحث عقد اتفاقية تأخي بين شرم الشيخ وفرنجيولا

محافظ جنوب سيناء يشارك في المعرض الدولي للسياحة بمدريد

فودة في اسبانيا
فودة في اسبانيا

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، في المعرض الدولي للسياحة والسفر "الفيتور" Fitur في دورته الثانية والأربعين بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، فى الفترة من 19 وحتى 23 يناير الجاري
ويعد هذا المعرض ثالث أكبر تجمع سياحي عالمي بعد بورصتي برلين السياحية " ITB" ولندن الدولية للسياحة " WTM " وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالإسبانية فى شبة جزيرة ايبريا وأمريكا اللاتينية.


وعلى هامش المعرض التقى المحافظ بنائب عمدة مدينة فرنجيولا Rodrigo romero وهى احدى المدن السياحية الكبرى بمنطقة ملجا الشهيرة جنوب اسبانيا.

حيث تم بحث ودراسة التعاون السياحى وتبادل الخبرات السياحية بين الجانبين كما تم دراسة عقد اتفاقية تآخى بين مدينتى شرم الشيخ وفرنجيولا وتم دعوة عمدة المدينة لزيارة شرم الشيخ فى القريب العاجل لتوقيع الاتفاقية.


وقد أعرب  نائب العمدة عن سعادته  بهذة الدعوة مؤكدا على تلبيتها و ودعا  محافظ جنوب سيناء لتكرار زيارتة لفرنجيولا . 


ومن الجدير بالذكر ان وزارة السياحة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للتنشيط السياحى تشارك في المعرض هذا العام بجناح مساحته 300 م2، بمشاركه عدد من العارضين من القطاع السياحي الخاص، يمثلون عدد (13) شركة سياحة، و(9) فنادق، إلى جانب مكتب مصر للطيران، وقد شهد الجناح المصري اقبالا منقطع النظير من رواد المعرض .

وتجدر الإشارة إلى أن المعرض "الفيتور" Fitur يشارك به حوالي ٥٠٠٠ مشارك من خمس قارات، بجانب جميع المناطق والمقاطعات والشركات السياحية الاسبانية، بالإضافة إلى عارضين من أكثر من 55 دولة، و 37 ممثلين رسميين.


اقرأ أيضا : 
منتدي شباب العالم بشرم الشيخ ينعش الحركة السياحية 

فودة في اسبانيا

FB_IMG_1642615762964
FB_IMG_1642615762964
FB_IMG_1642615752926
FB_IMG_1642615752926
اللواء خالد فودة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء المعرض الدولي للسياحة والسفر وزارة السياحة منطقة ملجا

موضوعات متعلقة

حراس الطبيعة.. ما لا تعرفه عن شباب سانت كاترين والمدافعين عن التراث

فودة يكافئ العاملين بشرم الشيخ لجهودهم في إزالة آثار السيول والأمطار

جبال ملونة وشلالات مياه.. مناظر خلابة لوادي "اسلا " بطور سيناء

وسط عمال النظافة.. فودة يحتفل بنجاح منتدي شباب العالم بشرم الشيخ

شرم الشيخ الأولى بدأت بالسلام في فندق أسسه البطل رأفت الهجان

جناح هيئة تنشيط السياحة يقدم كتيبات لرواد منتدى شباب العالم

وزراء عرب وأفارقة من المدينة الرياضية: إمكانياتها تجعلها قادرةً على استضافة البطولات

وزير الطيران: تسهيلات وخدمات السفر لضيوف المنتدى بما يليق بمكانة وسمعة مصر

ترشيحاتنا

أستون مارتن تشوق لـ DBX 2022 كأقوى مركبة SUV فاخرة في العالم  

نمو بنسبة 80%..الرقابة المالية: 20 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال2021

أحمد ياسر ريان يسجل في هزيمة ألتاي سبور أمام فنربخشة بالدوري التركي

احذر تراكم الفواتير.. غدا الفرصة الأخيرة لـ تسجيل قراءة الغاز لشهر يناير

احذر فيروس الأرنب الأبيض أخطر أنواع عائلة الفدية الخبيثة.. يستخدم تقنيات سرية

نجمان ورجل أعمال .. شائعات زواج مي عز الدين | ما الحقيقة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. أول تعليق من وزير التعليم على قرار الرئيس اليوم

بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين

الأرصاد تحذر من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضا في درجات الحرارة| فيديو

زي ما هي.. وزير التعليم ينفي تعديل مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

احذروا.. 4 توقعات من مذيعة فلك رياضي لـ مباراة مصر والسودان |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

إجراءات مشددة.. عقوبات رادعة لمواجهة أوميكرون في مصر

نشرة الفن.. هدى المفتي تصاب بكسر في قدمها.. ورشوان توفيق يكشف آخر تطورات حالته الصحية|فيديو

عمل فى بنزينة وتقاضى جركن عصير..نجم مسرح مصر يكشف معاناته قبل الشهرة

الأرصاد تحذرمن موجة انخفاض مستمرة ودرجات حرارة تصل لصفر ببعض المناطق

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ