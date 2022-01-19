محافظ جنوب سيناء يشارك في المعرض الدولي للسياحة بمدريد

فودة يشارك في المعرض الدولي للسياحة بمدريد ويبحث عقد اتفاقية تأخي بين شرم الشيخ وفرنجيولا

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، في المعرض الدولي للسياحة والسفر "الفيتور" Fitur في دورته الثانية والأربعين بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، فى الفترة من 19 وحتى 23 يناير الجاري

ويعد هذا المعرض ثالث أكبر تجمع سياحي عالمي بعد بورصتي برلين السياحية " ITB" ولندن الدولية للسياحة " WTM " وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالإسبانية فى شبة جزيرة ايبريا وأمريكا اللاتينية.



وعلى هامش المعرض التقى المحافظ بنائب عمدة مدينة فرنجيولا Rodrigo romero وهى احدى المدن السياحية الكبرى بمنطقة ملجا الشهيرة جنوب اسبانيا.

حيث تم بحث ودراسة التعاون السياحى وتبادل الخبرات السياحية بين الجانبين كما تم دراسة عقد اتفاقية تآخى بين مدينتى شرم الشيخ وفرنجيولا وتم دعوة عمدة المدينة لزيارة شرم الشيخ فى القريب العاجل لتوقيع الاتفاقية.



وقد أعرب نائب العمدة عن سعادته بهذة الدعوة مؤكدا على تلبيتها و ودعا محافظ جنوب سيناء لتكرار زيارتة لفرنجيولا .



ومن الجدير بالذكر ان وزارة السياحة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للتنشيط السياحى تشارك في المعرض هذا العام بجناح مساحته 300 م2، بمشاركه عدد من العارضين من القطاع السياحي الخاص، يمثلون عدد (13) شركة سياحة، و(9) فنادق، إلى جانب مكتب مصر للطيران، وقد شهد الجناح المصري اقبالا منقطع النظير من رواد المعرض .

وتجدر الإشارة إلى أن المعرض "الفيتور" Fitur يشارك به حوالي ٥٠٠٠ مشارك من خمس قارات، بجانب جميع المناطق والمقاطعات والشركات السياحية الاسبانية، بالإضافة إلى عارضين من أكثر من 55 دولة، و 37 ممثلين رسميين.



اقرأ أيضا :

منتدي شباب العالم بشرم الشيخ ينعش الحركة السياحية

فودة في اسبانيا

FB_IMG_1642615762964