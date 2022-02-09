موديل برازيلية تدمن عمليات التجميل لتشبه الدمية الشهيرة باربي |فيديو جراف

تخطط موديل برازيلية، تدعى “سيرينا سميث” لإنفاق حوالي 50 ألف جنيه إسترليني، على عمليات التجميل لتشبه الدمية الشهيرة باربي، وتهدف لأن يكون شكلها مبالغ فيه لتلفت نظر الجميع من حولها.

وبالرغم من كون عمرها لا يتجاوز الـ23 عاما، إلا أنها أجرت العشرات من عمليات التجميل وهي لا تزال في سن المراهقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار"، فإن الموديل البرازيلية “سيرينا”، مهووسة ومدمنة عمليات تجميل، إذ أجرت أولى عملياتها في سن الـ18 عاما، ليبدأ من هنا إدمانها لعملية التجميل وتقدم بعد ذلك على تغير وجهها وجسدها بالكامل، وبعد إجرائها أولى عمليات تجميلها، قامت “سيرينا” بحقن وجهها وشفتيها بمادة البوتوكس، وذلك بهدف لفت الأنظار إليها.

وتخطط الموديل البرازيلية إلى انفاق حوالي 50 ألف جنيه إسترليني أي ما يوازي مليون جنيه مصري لنفخ جسدها وإبراز أجزاء منه لتكون أكثر جمالاً.