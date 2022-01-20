برلماني: مشروع قانون نظام الإدارة المحلية يدعم فكرة اللامركزية

قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه تقدم بمشروع قانون بشأن نظـــام الإدارة المحليـة، موضحا أنه يهدف إلى فصل مشروع انتخاب المجالس المحلية عن مشروع نظام الادارة المحلية ووحداته.



وقال إمام خلال تصريحاته إن مشروع القانون ينطلق من روح الدستور المصري، حيث إنه يعتمد على فكرة اللامركزية، إضافة إلى إعطاء المزيد من الصلاحيات لوحدات الحكم المحلي بمستوياتها المختلفة.



وأوضح أمين سر خطة البرلمان أن فلسفة المشروع تقوم على عدة أسس أبرزها إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين في تعيين مرؤوسيهم، ومنح الوحدات المحلية الحق في تنمية مواردها والتصرف فيها، مع اعتماد موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية حتى تمكنها من الاستقلال المالي.



وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

