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رئيس التحرير
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لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ: الصندوق خصص مجموعة برامج للمسابقات لاستكشاف الأفكار الأفضل التي تصلح للتنمية.. فيديو

الدكتور محمد عامر
الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين

قال الدكتور محمد عامر، المدير التنفيذي لتنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن الصندوق مكلف بتهيئة بيئة محفزة للابتكار تبني الأفكار وتطويرها وتمويلها، وإتاحة دراسة الجدوى السوقية للمبتكرين من خلال الاستعانة بالخبراء.

 

وأضاف محمد عامر، خلال لقاء له لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الصندوق خصص مجموعة برامج للمسابقات لاستكشاف الأفكار الأفضل التي تصلح للتنمية، فلا حدود للمسابقات، بالإضافة إلى أنه يتم التعاون مع مدارس الثانوية العامة والجامعات والباحثين لاستخلاص أفضل الأفكار.

 

وتابع محمد عامر، أن الصندوق مكلف بالوصول بالأفكار إلى التنفيذ على أرض الواقع، والانخراط في شراكات أو إنشاء شركات مبنية على الابتكارات والاختراعات وتطويرها.

 

 رعاية المبتكرين والنوابغ

وأشار  المدير التنفيذي لتنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن الصندوق يعمل على التوعية بمفهوم الابتكار ومفهوم الاختراعات، وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المكثفة للمستفيدين منه لتحويل الابتكار إلى شركة.

 

الابتكارات الدورات التدريبية الثانوية العامة الجامعات مدارس

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