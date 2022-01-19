خبير أمن معلومات: مواقع التواصل أزالت كل الحدود بين الخصوصية واللاخصوصية.. فيديو

انتقد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عدم محاسبة الأشخاص الذين ينتهكون حياة الآخرين بنشر وقائع تخصهم، مثلما حدث في واقعة معلمة الدقهلية، وما سبقها من وقائع مماثلة، متسائلا: "لماذا لم يحاسب؟".

وأشار "حجاج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن الخصوصية لها شقان إحداهما تكنولوجي، وشق آخر في حياتنا الطبيعية، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أزالت كل الحدود بين الخصوصية واللا خصوصية بنشر محتوي شخصي لجذب متابعين.

وأضاف، "أي حد ممكن يكتب أي حاجة عن أي حد عشان يجمع متابعين"، منوها بأنه حتى إذا وضع شخص بياناته على الإنترنت فليس من حق أحد أن يستخدمها، كاشفا أنه اذا صور شخص واقعة ما حقيقية ونشر ما صوره وصاحب الواقعة يرفض نشرها فأنه نوع من انتهاك الخصوصية، ويمكن محاسبته قانونيا.