بالعلامة الكاملة.. نيجريا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على غينيا بيساو 2-0

تغلب منتخب نيجريا على نظيره الغيني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

كيليتشي إيهيناتشو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها عمر صادق بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، لتسكن الشباك في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 75 تمكن ويليام تروست لاعب نيجريا من تسجيل الهدف الثاني، ولكن اعترض لاعبي غينيا بيساو وعاد حكم المباراة لتقنية الvar، وأكد صحة الهدف.

وانتهت المباراة بفوز نيجريا بهدفين دون مقابل لتنتقل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالعلامة الكاملة متصدرة مجموعتها.

تشكيل نيجيريا لمواجهة غينيا بيساو

في حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو

خط الدفاع :تيرون إيبويهي، ويليام تروس إكونج، سيمي أجايي، جاميلو كولينز.

وسط الملعب: سيدرا إيجوكي، كليتشي ناوكالي، ويلفريد نديدي، أليكس أيوبي.

الهجوم: كليتشي إيهاناتشي، عمر صديق

تشكيل غينيا بيساو

في حراسة المرمى: ماوريس جوميز

في الدفاع: فالي كاندي- أوبا سانجانتي- سوري ماني- جيفرسون أنيلسون

في الوسط: برايما كاندي- موريتو مورو- بانوتشي كامارا

في الهجوم: جورجي باربوسا- ماما بالدي- بيكيتي سيلفا