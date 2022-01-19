إبداع الأثاث المصغر.. نجارة المنمنمات يقود سيدة لتصنيع بيت جدتها يدويا| شاهد

تناولت الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، موضع نجارة المنمنمات.



وخلال الفقرة وصفت شافكي المنيري، هذا النوع من النجارة، قائلة :"إبداع الاثاث المصغر"، متابعة أن يقود سيدة لتصنيع بيت جدتها يدويا حتى لا تنسي ملامحه.



ومن جانبها قالت إيمان سعد الساداتي نجارة منمنمات، إنه ذهب إلى هذه الفكرة من أجل الحفاظ على كل تفاصيل بيت جدتي، والذي له عندي ذكريات رائعة.



وأضافت إيمان سعد الساداتي نجارة منمنمات، أن هذا الفن يعد نوع راقي، وأعمل فيه لأنه هواية، وليس بهدف الربح والتجارة.



