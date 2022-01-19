التراث الشعبي ومابعد الحداثة على مائدة نادى أدب المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث أقام نادى أدب قصر ثقافة المنيا اللقاء الأسبوعى بعنوان"التراث الشعبي ومابعد الحداثة".

وقد أدار الندوة القاص والإعلامي الدكتور شوقي السباعي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب ورئيس نادي الأدب المركزي بالمحافظة والتي تناولوا فيها محاور وعناصر التراث الشعبي بين الأسطورة والعادات والتقاليد الموروثة وماتركه الأجداد من نشاط إنساني، كما تطرق الحضور إلى مفهوم الحداثة ما بين ترك التراث برمته والا يعامل كمقدسات تصير الأمم أسرى لها ولا تتحرك تجاه المستقبل أم أن الحداثة والمستقبل هما بداية تحرك التاريخ، مع استعراض لبعض الأمم التي دفعها موروثها التراثي للركون إليه والوقوف عند حدود ماضيها، وبين الأمم التي انطلقت من تراثها الشعبي وحضاراتها صوب المستقبل وآفاقه اللامحدوده.

مفهوم السيكودراما



وعلى هامش الندوة تم مناقشة "مفهوم السيكودراما" والذي تقدم به المبدع من ذوي الهمم الشاب محمد طه وكيف تم تناوله في السينما المصرية، إلى جانب المشاركات الإبداعية في الشعر والزجل والقصة من رواد ومواهب نادي قصر ثقافة المنيا والشاعر أحمد أبو بكر سكرتير النادي، والسيناريست عماد يوسف النشار عضو مجلس الإدارة ، د. رانيا عليوة مدير قصر ثقافة المنيا، والشعراء أيمن السيد ومحمد فريج، إبراهيم ضاحى، وضيوف من رواد نادي أدب المنيا.