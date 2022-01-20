عضو الفريق البحثي لكوفي فاكس: فريق اللقاح المصري ضد كورونا يحتاج إلى 50 متطوعا أصحاء 100% لإجراء التجارب السريرية.. فيديو

قال دكتور أحمد ناجح الطويل، عضو الفريق البحثي للقاح كورونا المصري "كوفي فاكس"، إن فريق اللقاح المصري ضد كورونا يحتاج إلى 50 متطوعا أصحاء 100% لإجراء التجارب السريرية.

وأضاف أحمد ناجح الطويل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن التجارب السريرية تتم على الأشخاص المتطوعين، مشيرا إلى أنه تتم جميع الفحوصات والتحاليل للتأكد من سلامة المتطوع.

وتابع أحمد ناجح الطويل، أن هناك شروط هامة أن يكون المتطوع من سن 18 إلى 60 سنة وألا يكون تعرض للإصابة بالمرض او حصل على لقاح كورونا، يتم عمل مسحات للشخص المتطوع للتأكد اذا كان سلبية أو ايجابي .

بصورة الفيروس كاملة

وأشار عضو الفريق البحثي للقاح كورونا المصري "كوفي فاكس" إلى أن اللقاح المصري يتميز بأنه لقاح تم اعداده بصورة الفيروس كاملة على العكس من اللقاحات الأخرى.