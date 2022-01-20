أحلى من المطاعم.. طريقة عمل بافالو وينجز

بافالو وينجز من المقبلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي تناولها من المحلات و المطاعم و الكافيهات أيضا.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بافالو وينجز في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير بافالو وينجز



٢ كوب دقيق

٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

٢ملعقة صغيرة بصل بودرة

١ ملعقة صغيرة حبوب خردل مطحون

٢ ملعقة صغيرة بابريكا

٢ ملعقة صغيرة ملح

٢ ملعقة صغيرة فلفل

أجنحة دجاج

- للصوص :

ا كوب زبدة

١ و ربع كوب هوت صوص

٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرة



طريقة تحضير بافالو وينجز

-يخلط الدقيق مع الثوم البودرة والبصل البودرة والخردل والبابريكا والملح والفلفل

- ثم تغطى أجنحة الدجاج بخليط الدقيق

- وتقلي في زيت قلي غزير ساخن

- على حمام ماء ساخن ترفع الزبدة حتى الذوبان

- ثم يضاف الهوت صوص والثوم البودرة ويخلطوا جيدا للحصول على الصوص

- تخلط أجنحة الدجاج مع الصوص

- وتقدم ساخنة