نائب التنسيقية يسافر إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب.. ويؤكد: مساندة المنتخب المصري واجب وطني

حرص النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، ضمن وفد من التنسيقية، علي السفر إلى دولة الكاميرون لمؤازرة منتخب مصر القومي لكرة القدم أمام نظيره السوداني، في المباراة الختامية لدور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا.

وقال فتحي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن مساندة المنتخب المصري هو واجب وطني، ويجب علينا دعم لاعبي المنتخب على أرضية الملعب وبث روح الثقة فيهم لتقديم أفضل ما لديهم لتحقق الانتصار والعبور للدور القادم.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن البطولة الأفريقية هامة جدا بالنسبة للشعب المصري، لذلك يجب علي لاعبي المنتخب بذل الكثير من الجهد لاسعاد الجماهير المصرية والفوز بالبطولة الثامنة، موضحا ان التنسيقية لعب دور مهم في ارسال وفد اللي الكاميرون لتشجيع المنتخب.

وسافر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكاميرون لمؤازرة منتخب مصر لكرة القدم أمام نظيره السوداني، في المباراة الختامية لدور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا.



ويدخل منتخب مصر هذه المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط، ويحتل المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب نيجيريا المتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ويعول الفراعنة على الفوز اليوم لحصد مقعد في الدور المقبل، دون انتظار للحسابات المعقدة حال التعادل أو الهزيمة.



ويمني الشعب المصري النفس بوصول المنتخب القومي للأدوار النهائية، وحصد البطولة الغائبة منذ 2010 عن المنتخب المصري، والتي ستعد الثامنة في تاريخ الفراعنة على مدار تاريخ مشاركاته في هذه المنافسة القارية المهمة.



ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المسافر إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب القومي كل من النائب احمد فتحي، والنائب محمد تيسير مطر، وأحمد البشبيشي، وأحمد يحيى ، وآدم الطوخي،وأحمد فتحي محمد، وأحمد مسعد زهران، ومحمد الصعيدي، وحسن صلاح حجاب، وحازم ضيف وحازم هلال، وحسام الدين محمود، ومحمود أبو خضره، ومينا سنبل، ومؤمن السيد، ومهاب عثمان، ومحمد خالد ابو طيره، ومحمد مهني، وأسامة هشام، وقياتي عاشور، وشريف الرفاعي، ويوسف شعبان وعمرو عبد العظيم، ويوسف عماد.