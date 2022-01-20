.توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 20- 1- 2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 20- 1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. تبدو منتعشا وقادرا على الإنجاز وهناك فرصة لقضاء أوقات مهنية وعائلية مميزة ودافئة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأجواء رومانسية هادئة وتتألق مواهبك.
برج الثور
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك تجاه الأحباب ووسط العائلة على أكمل وجه.
مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تعمل بدقة وتتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.
برج الجوزاء
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم.. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحل مواقف دقيقة بلباقتك ودبلوماسيتك.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للتركيزعلى أمور مالية ومهنية وقد تنجح في تحقيق مكاسب إذا راجعت جيدا خطواتك وحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تتأنى في أقوالك ووعودك وتعامل بحكمة وتروي مع من حولك.
برج الأسد
عاطفيا وصحيا: القمر في برجك يجعلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.
مهنيا واجتماعيا: تمدك الأفلاك بروح الفكاهة مما يساعدك اليوم على الخروج من أي مأزق، فقط انتبه لحقوقك
برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك ألا تعلن أخبارك العاطفية ولا خططك وأفكارك.. حاول أن تقتصد في كلامك والزم السرية والكتمان.
مهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة والتأمل وينفعك ذلك في استنتاج معلومات تفيدك.
برج الميزان
مهنيا: تنظر للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع المحيطين بك وتكسب التقدير.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الأصدقاء يمنحك يوما مناسبا للاستمتاع بوقتك مع الأحباب والأصدقاء وستشعر بالسعادة لتواجدك معهم.
برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك أن تسيطر اليوم على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تمضي على مهل وأن تتجنب المجازفة والمخاطر.
برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بالنجاح ويمدك بالفضول والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.
عاطفيا: تبدو اليوم ملهما وقد تلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: قد تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتقترب ممن تحب بذكاء ويساعدك الفلك على التحرك بحنكة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة، فقط حافظ على السرية والكتمان.
برج الدلو
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا ويفيدك أن تتأنى في قراراتك وردود أفعالك.
برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالطاقة، وتبدو مشرقا ومؤثرا في الجنس الآخر.
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل ويمدك ذلك بالحماس.. تنجز سريعا وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك.