20 يناير.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .. . “إذا كنت مولودا في يوم 20 يناير فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس ولديك طاقة كبيرة."

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود يوم20 يناير أنت تميل للغموض والتردد وتبدو متقلب المزاج جدا.

نصيحة لمواليد 20 يناير

وقدّمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 20يناير قائلة: عام ٢٠٢٢ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.