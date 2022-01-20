طارق مصطفى: كل المنتخبات الكبيرة بعيدة عن مستوياتها في أمم إفريقيا

يرى طارق مصطفى نجم ومدرب منتخب مصر السابق، أن كل المنتخبات الكبيرة بعيدة عن مستوياتها في أمم إفريقيا التي تحضتنها الكاميرون بمشاركة المنتخب الوطني الذ حجز مكانه في دور الـ16.



وتابع طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: "بعض المنتخبات تراجع مستواها بشكل كبير، خاصة منتخب الجزائر الذي يلعب بنوع من التعالي وافتقد الروح التي كانت تميزهم في أخر موسمين".



وواصل مدرب منتخب مصر السابق: "من الضروري للمنتخب الوطني أن يتواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي طالما طارق حامد خارج القائمة، منتخب مصر كان يتميز بالروح وعودتها في البطولة خلال الأدوار الإقصائية مطلب أساسي".



وواصل: "أتوقع تأهل الجزائر بالفوز على كوت ديفوار، وأتوقع أن تفوز غينيا الاستوائية على سيراليون وتواجه المنتخب الوطني في الدور المقبل".