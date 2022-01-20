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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربع مليون جنيه غرامة عدم الاعتذار على ياسر إبراهيم

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل عقوبة الأهلي على ياسر إبراهيم بعد خناقته الأخيرة مع وليد سليمان خلال تدريبات الأهلي.

وقال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى توقيع عقوبة مالية على ياسر إبراهيم لاعب الفريق بعد خناقته مع وليد سليمان أمس فى التدريبات بالتنسيق مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني.

وواصل: كشف مصدر مسئول أن الغرامة المالية الموقعة على ياسر إبراهيم وصلت 250 ألف جنيه بعد رفضه الاعتذار لزميله.

وتابع: هدد عبدالحفيظ اللاعبين بتوقيع عقوبات مالية على أى لاعب غير ملتزم خلال الفترة القادمة.
وكانت تدريبات الأهلي قد شهدت خناقه عنيفة بين وليد سليمان وياسر إبراهيم نتيجة للتداخل العنيف بينهما خلال المران.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل خناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم، على هامش مران النادي الأهلي، صباح أمس الثلاثاء.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن البداية كانت نتيجة التدخلات العنيفة المتبادلة بين وليد سليمان وياسر إبراهيم والتي فجرت الخلاف بينهما خلال المران.

وأضاف حتحوت، أن الأمر تطور بين الثنائي من التدخلات إلى مشادة لفظية شهدت ألفاظًا مسيئة تجاه بعضهما، بجانب بعض الجمل مثل قول وليد سليمان لـ ياسر إبراهيم «هدخل عليك دخلة تبطلك كورة».

وواصل حديثه، أن ياسر إبراهيم غادر ملعب التدريب متجهًا لغرف خلع الملابس قبل أن يطالبه سامي قمصان المدرب العام بالعودة قائلًا: «عيب.. كدا مينفعش».

وأشار حتحوت، إلى أن وليد سليمان وجه حديثه لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة قائلًا: «لازم تجيب لي حقي وإلا هجيبه أنا بنفسي».

واختتم، أن موسيماني أو سيد عبدالحفيظ لم يكن لهما أي تعليق على الواقعة، حيث تدخل سامي قمصان فقط بغرض إنهاء الأمور بين الثنائي.

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